Об этом он сообщил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

“Сегодня экономика выстроена так в Украине. Она так выстраивалась, что мы без западных денег не можем прожить. Люди должны об этом знать. Поэтому было невозможно отказаться от Международного валютного фонда. Я им благодарен”, – сказал Зеленский.

Также он рассказал, почему произошла задержка с выплатой транша от Международного валютного фонда.

“У нас был первый транш. Мы ожидали долго второго транша. Есть требования МВФ, я считаю, что мы все выполнили, но есть люди, которые работают против Украины, и это правда. И они, поверьте, лоббируют свои интересы, свои заинтересованности , чтобы стабильности в Украине не было. Они сегодня присутствуют в политике, и я не хочу называть их перед выборами. Честно говоря, и после выборов. Знаю, какие они средства украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе”, – сказал президент.