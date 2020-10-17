Экс-руководительница компании Trump Organization Барбара Рес написала книгу "Башня лжи", в которой рассказала о ранних расистских, сексистских и антисемитских высказываниях президента США Дональда Трампа.

Об этом написали в материале газеты Los Angeles Times.

Барбару Рес называют женщиной, построившей Trump Tower. Именно с этой целью Трамп нанял ее в свое время. Он хотел показать, что нанимает на работу влиятельных женщин и прислушивается к их мнению.

Главный посыл книги Барбары – призвать американцев не дать Трампу шансов стать президентом на второй срок. Книга должна выйти на следующей неделе – 20 октября.

Автор книги руководила Trump Organization еще в 80-х годах прошлого века. Она утверждает, что Трамп десятилетиям делал антисемитские заявления, позволял себе расистские комментарии, демонстрировал сексистское и дискриминационное поведение по отношению к сотрудницам женщинам.

Барбара назвала книгу “Башня лжи”, поскольку пишет о способности Трампа лгать “настолько естественно”, что “если бы вы не знали реальных фактов, он мог бы что-то пропустить мимо вас”.

К примеру, Рес описала ситуацию, когда Трамп нанял немецкого менеджера для жилого дома, считая его “особенно чистым и аккуратным”.

“А затем пошутил перед еврейскими руководителями, что “этот парень все еще вспоминает про печи (в которых фашисты сжигали трупы евреев), так что вам, ребята, лучше следить за ним”, — пишет она.

Барбара утверждает, что Трамп умел обещать, но далеко не всегда выполнял то, о чем говорил.

“Семена того, кем он является сегодня, были посеяны еще тогда, когда я работала с ним. Он мог контролировать других с помощью лжи и преувеличений, обещаний денег или работы, угроз судебными исками или разоблачениями. Он окружал себя помощниками, обвинял других в собственных неудачах, никогда не брал на себя ответственность и всегда проворачивал махинации с кредитами. Эта тактика все еще работает, только применяется на самых высоких уровнях правительства США”, – рассказано в книге.

Это очередная книга, в которой жестко критикуют Трампа, как президента и человека. Ранее подобные книги выпустили Майкл Коэн, Джон Болтон, Боб Вудворд и Мэри Трамп.

В Белом доме уже ответили по поводу выхода книги Барбары.

“Это явно недовольный бывший сотрудник, который упаковывает кучу лжи в книгу, чтобы заработать деньги”, – сказал Тим Мерто, директор по коммуникациям кампании Трампа.

Автор книги вспомнила, как Трамп ругал ее, когда заметил на стройке черного рабочего.

“Уберите его прямо сейчас и никогда не позволяйте этому повториться. Я не хочу, чтобы люди думали, что Trump Tower строят черные люди”, – говорил Трамп.

Также она описала еще об одном подобном случае.

По ее словам, Трамп побагровел от злости, когда она привела молодого чернокожего соискателя на работу в вестибюль другого здания.

“Барбара, я не хочу, чтобы черные дети сидели в вестибюле, куда люди приходят покупать квартиры за миллион долларов!”, – говорил ей Трамп.

Что касается сексизма и дискриминации в отношении женщин, Рес отметила, что проработала в его компании 18 лет, но не раз слышала от Трампа комментарии сексуального характера в свой адрес. Также она рассказала о том, как Трамп заставил ее уволить женщину, которая была беременны. Секретарю Трамп запрещал ходить с ним на встречи, потому что у нее не было модельной внешности. Во время визита в Лос-Анджелес, чтобы поговорить о возможном развитии, он перешел от обсуждения различных районов к тому, что у женщин в Марина-дель-Рей “более упругие задницы”, чем у женщин в Беверли-Хиллз или Бель-Эйр.

20 лет назад Барбара ушла из компании. В 2016 году она открыто заявляла о том, что голосовала за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.