Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Решение по делу Шовина будут принимать присяжные. Прокуратура добивается, чтобы полицейский, от рук которого умер Флойд, был наказан по всей строгости закона. Ранее экс-офицеру инкриминировали убийство второй степени. За такое преступление предусмотрено до 40 лет тюремного заключения. Также суд принял решение добавить обвинение в убийстве второй степени (санкция – до 25 лет лишения свободы). Прокуратура считает, что если по одной из статей экс-офицера все-таки оправдают, то по второй – он будет наказан в соответствии с законом.
В октябре Шовин вышел на свободу под залог. За него внесли миллион долларов. Он имел множество ограничений и ждал суда, назначенного на 8 марта 2021 года.
Во вторник, когда суд собирался назначить присяжных в этом деле, Шовин не признал свою вину по всем трем пунктам обвинения.
“Обвинение в убийстве третьей степени, в дополнение к непредумышленному убийству и тяжкому убийству, отражает серьезность обвинений против Шовина. Мы с нетерпением ждем возможности представить все три обвинения присяжным”, – заявил генеральный прокурор Миннесоты Кейт Эллисон.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.