Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) принял решение вновь предъявить экс-офицеру Дереку Шовину обвинение в убийстве второй и третьей степени. Речь идет о непредумышленном убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, после смерти которого началась волна протестов Black Lives Matter.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Решение по делу Шовина будут принимать присяжные. Прокуратура добивается, чтобы полицейский, от рук которого умер Флойд, был наказан по всей строгости закона. Ранее экс-офицеру инкриминировали убийство второй степени. За такое преступление предусмотрено до 40 лет тюремного заключения. Также суд принял решение добавить обвинение в убийстве второй степени (санкция – до 25 лет лишения свободы). Прокуратура считает, что если по одной из статей экс-офицера все-таки оправдают, то по второй – он будет наказан в соответствии с законом.

В октябре Шовин вышел на свободу под залог. За него внесли миллион долларов. Он имел множество ограничений и ждал суда, назначенного на 8 марта 2021 года.

Во вторник, когда суд собирался назначить присяжных в этом деле, Шовин не признал свою вину по всем трем пунктам обвинения.

“Обвинение в убийстве третьей степени, в дополнение к непредумышленному убийству и тяжкому убийству, отражает серьезность обвинений против Шовина. Мы с нетерпением ждем возможности представить все три обвинения присяжным”, – заявил генеральный прокурор Миннесоты Кейт Эллисон.