Об этом он сказал в смс-интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для сайта “Актуальные комментарии”.

По словам Суркова, есть только “украинство”.

“Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра “Самостийна Украйна” есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать”, – считает он.

Экс-помощник президента РФ добавил, что “отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России”.

“Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой”, – сказал он.

Кроме того, Сурков также сказал, что “Донбасс не заслуживает такого унижения, как возвращение в состав Украины”. Он также добавил, что “у него недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить”.