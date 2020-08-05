Экс-сотрудника компании Google Энтони Левандовски, который работал там инженером, приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу секретной информации. Она касалась разработки беспилотных автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Эта история произошла еще в 2016 году. Левандовски перед увольнением из Google скачал на свой ноутбук 14 тысяч файлов с секретной информацией о разработках компании беспилотного автомобиля. После этого он перешел на работу в Uber.

Он возглавил отдел разработки беспилотных авто в Uber Technologies Inc. Когда о скандале стало известно, Uber уволил Левандовски в 2017 году.

Окружной судья США Уильям Алсуп в Сан-Франциско сказал, что Левандовски отправиться в тюрьму, как только пандемия COVID-19 утихнет.

По словам судьи, если бы не такой приговор, то инженер мог бы решить, что можно воровать секретную информацию и уходить к конкурентам.

Отметим, что прокурор настаивал на 27-месячном заключении для Левандовски.

Адвокат экс-сотрудника Google настаивал на 12-месячном домашнем аресте. Они говорили о том, что следователям так и не удалось найти каких-либо доказательств того, что их клиент использовал какую-то секретную информацию Google после ухода с компании.

Также от Левандовски требуют заплатить Google Alphabet Inc штраф за кражу данных. Это 179 миллионов долларов.

На сегодняшний день Левандовски управляет компанией Pronto по производству беспилотных грузовиков. Он извинился перед Google.