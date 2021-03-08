Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Маккензи Скотт, одна из самых богатых женщин мира, развелась с Безосом в 2019 году. А недавно вышла замуж за Дэна Джуэтта, учителя естественных наук в частной школе Сиэтла.

Отмечается, что в последнее время Скотт посвятила много времени благотворительной деятельности: она давала средства благотворительным организациям, возглавляемым женщинами, продовольственным банкам и колледжам для чернокожих и т.д.

Согласно сообщению, которое она написала на Medium в декабре, с момента развода Скотт отдала более 4 миллиардов долларов своего состояния.

Фотография Маккензи Скотт и ее супруга Дэна Джуэтта из сообщения на веб-сайте Giving Pledge, где он присоединился к ее благотворительности.