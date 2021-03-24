Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщили в пресс-служба ведомства.

По данным разведки, Захарченко и бывшие военные были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича.

“В рамках выполнения Указа Президента Украины от 27 февраля 2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” глава разведывательного органа оборонного ведомства полковник Кирилл Буданов своим приказом лишил ведомственных знаков отличия ГУР МО Украины лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича”, – говорится в сообщении.

Такими лицами являются:

Сергей Елисеев – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины;

Дмитрий Шакуро – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-Морских Сил ВС Украины;

Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел Украины.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против десяти бывших силовиков, среди которых экс-глава МВД Виталий Захарченко.