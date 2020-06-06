Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением экс-министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что президент Дональд Трамп пытается разделить США.

Об этом сообщает CNN.

В среду, 3 июня, Джеймс Мэттис, раскритиковал Трампа за угрозы развернуть регулярные войска для подавления массовых протестов против расизма и полицейской агрессии.

По словам Мэттиса, президент “пытается разделить” американцев.

“Дональд Трамп — первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ, даже не претендует на это. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся свидетелями последствий трех лет преднамеренных усилий [в этом направлении]. Мы являемся свидетелями последствий трех лет без зрелого руководства”, — заявил он.

Келли в интервью бывшему директору по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи согласился с мнением Мэттиса.

“Я согласен с ним“, – сказала он.

Келли также отметил, что он предостерег Трампа от идеи использовать правоохранительные органы для очистки площади Лафайет.

“Я бы поспорил против этого, рекомендовал не делать этого. Я бы сказал, что конечный результат этого был предсказуем“, – добавил он.

По словам экс-главы аппарата Белого дома, важно сосредоточиться на характере чиновников, когда общественность принимает решение о том, кого избирать.

“Я думаю, что нам нужно более внимательно смотреть на того, кого мы выбираем. Я думаю, что мы должны посмотреть на людей, которые баллотируются на должность и отфильтровать: каков их характер? Какова их этика?“ – сказал он.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.