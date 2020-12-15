Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

“Канцелярия ОАСК зарегистрировала иск к Кабинету Министров Украины и Государственному космическому агентству Украины. Истцом указан Владимир Усов”, – говорится в сообщении.

Среди требований Усова – признать противоправным распоряжение Правительства от 16 ноября 2020 года, которым он был уволен с должности. Истец также просит суд восстановить его на указанной должности и взыскать с Госагентства средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 16 ноября Кабмин уволил с должности председателя Госкосмоса Владимира Усова и назначил и.о. председателя первого заместителя ГКАУ Михаила Лева.

Усова назначили на должность председателя Госкосмоса 24 января 2020. Впоследствии журналисты установили, что компания нового председателя Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.