Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленных лиц с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ – диплом о высшем образовании. Для создания такого документа Кудрявцев предоставил свои анкетные данные.
После получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал этот диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
В прокуратуре отмечают, что неоднократно вызывали Алексея Кудрявцева для участия в проведении следственных и процессуальных действий, но он ни разу не появился. Поэтому он объявлен в розыск.
Ранее Алексей Кудрявцев в интервью #Буквам сообщил, что прокуратура и ГБР пытаются вручить ему подозрение в рамках незаконно открытого уголовного производства.
“И вот опять они открыли дело о якобы подделке диплома. Давайте я процитирую сообщение от моего адвоката (достает телефон, читает): Политический мотив этого дела подтверждается очевидно незаконным действиями прокуратуры и следователей ГБР: – Дело по так называемой подделке диплома неоднократно закрывалось следователями прокуратуры, полиции и ГБР, но по жалобам карманной общественной организации следствие возобновлялось … по всем статьям обвинения истекли сроки давности: по ч. 4 ст. 358 УК – срок давности истек в 2018 году, а по ч. 1 ст. 366 УК – в мае 2020 года. Это означает, что по истечении сроков давности прокурора и следователи уже не имеют полномочий проводить следствие и объявлять лицу подозрение. Единственным правомерным решением в таком случае является закрытие уголовного дела; – Дело по сути является бесперспективным”, – сказал он.
- Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев заявил, что утром 17 декабря к нему приезжали сотрудники прокуратуры и Государственного бюро расследований. Во время визита самого Кудрявцева дома не было, но прокуратура и ГБР оставили ему 3 повестки.