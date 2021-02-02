Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексею Кудрявцеву по факту совершения пособничества в подделке официального документа и его использовании при назначении на должность. Это преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленных лиц с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ – диплом о высшем образовании. Для создания такого документа Кудрявцев предоставил свои анкетные данные.

После получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал этот диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В прокуратуре отмечают, что неоднократно вызывали Алексея Кудрявцева для участия в проведении следственных и процессуальных действий, но он ни разу не появился. Поэтому он объявлен в розыск.

Ранее Алексей Кудрявцев в интервью #Буквам сообщил, что прокуратура и ГБР пытаются вручить ему подозрение в рамках незаконно открытого уголовного производства.

“И вот опять они открыли дело о якобы подделке диплома. Давайте я процитирую сообщение от моего адвоката (достает телефон, читает): Политический мотив этого дела подтверждается очевидно незаконным действиями прокуратуры и следователей ГБР: – Дело по так называемой подделке диплома неоднократно закрывалось следователями прокуратуры, полиции и ГБР, но по жалобам карманной общественной организации следствие возобновлялось … по всем статьям обвинения истекли сроки давности: по ч. 4 ст. 358 УК – срок давности истек в 2018 году, а по ч. 1 ст. 366 УК – в мае 2020 года. Это означает, что по истечении сроков давности прокурора и следователи уже не имеют полномочий проводить следствие и объявлять лицу подозрение. Единственным правомерным решением в таком случае является закрытие уголовного дела; – Дело по сути является бесперспективным”, – сказал он.