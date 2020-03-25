Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“Сегодня, 25 марта, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении экс-министру иностранных дел Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)”, – говорится в сообщении.

Установлено, что 21 февраля 2020 года подозреваемый, находясь по месту жительства в своем доме в одном из сел Киево-Святошинского района, совместно со своей женой и знакомым, употребляли алкогольные напитки. В это время между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый, взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После чего, выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия.

Замглавы МВД Антон Геращенко уточнил, что правоохранители задержали Леонида Кожару. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения.

По словам Геращенко, Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Однако следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели директора Atlantic Group и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

Напомним, 22 февраля стало известно, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.

Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.

СПРАВКА. Atlantic Group — первая коммуникационная сеть Украины, основанная в 1992. Она объединяет дивизионы Creative, Media, Marketing Services, PR & Public Affairs в составе группы AGAMA Communications, а также экспертизу OOH и радиорекламы под эгидой Perekhid Outdoor.

Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году и являлся генеральным директором с момента основания холдинга. До прихода в Atlantic Group он работал в Государственной телерадиокомпании Украины руководителем отдела Международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах был председателем правления телеканала “Интер”, но с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group на посту генерального директора.