Об этом он сообщил в интервью #Буквам.

Так, в 2019 году Кудрявцев должен был стать заместителем министра регионального развития, но начался скандал вокруг назначения руководителя ГАСИ. Все закончилось заявлением строителей тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку, что на схемы вернулись люди Януковича.

В частности, Кудрявцев заявил, что после освобождения Трофимова в схемах ГАСИ ничего не изменилось. Те люди, которые пришли в ведомство год назад, до сих пор там остаются.

По словам Кудрявцева, братья Горовые пока участвуют в схемах.

Также он прокомментировал влияние руководителей киевского подразделения ГАСИ времен Януковича Кучера и Сергиенко.

“О Кучере ходит много слухов, но по моей информации, он этим не занимается. Он сейчас застройщик, у него не одна фирма. А Александр Сергиенко остается. Он был помощником депутата, помощником министра. Его сделали помощником Елены Костенко, которая руководила ГАСИ с прошлого декабря по февраль. Интересно, что когда она его уволила, то сразу уволили и ее”, – сказал он.

Кудрявцев также рассказал, что прокуратура и ГБР пытаются вручить ему подозрение по делу о якобы подделке диплома, которую закрыли в 2017 и 2019 годах.

“И вот опять они открыли дело о якобы подделке диплома. Давайте я процитирую сообщение от моего адвоката (достает телефон, читает): Политический мотив этого дела подтверждается очевидно незаконным действиями прокуратуры и следователей ГБР: – Дело по так называемой подделке диплома неоднократно закрывалось следователями прокуратуры, полиции и ГБР, но по жалобам карманной общественной организации следствие возобновлялось … по всем статьям обвинения истекли сроки давности: по ч. 4 ст. 358 УК – срок давности истек в 2018 году, а по ч. 1 ст. 366 УК – в мае 2020 года. Это означает, что по истечении сроков давности прокурора и следователи уже не имеют полномочий проводить следствие и объявлять лицу подозрение. Единственным правомерным решением в таком случае является закрытие уголовного дела; – Дело по сути является бесперспективным “, – сказал он.

“И это то же дело, которое было уже закрыто в 2017 и 2019 годах. По нему есть решение суда, что его уже нельзя возобновлять, потому что в июне по нему как минимум прошли сроки давности. Но вы же прекрасно понимаете, что вопрос не в дипломе. А в том, что есть люди, которые боятся реформы ГАСИ и хотели бы продолжать ловить рыбку в мутной воде как сейчас. Прошло 2 года как меня уволили, и за это время против меня не смогли ничего придумать кроме фейковых дел о дипломе. Но за тот срок, который я возглавлял ГАСИ не было ни одной конфликтной ситуации или скандала, где можно меня было подозревать во взятках и злоупотреблении служебным положением”, – добавил Кудрявцев.