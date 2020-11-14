Об этом пишет GeekWire.
Квашук проработал в Microsoft с 2016 по 2018 год. Воспользовавшись программой тестирования платформы розничных онлайн-продаж Microsoft, он украл “хранимые в валюте ценности“, такие как подарочные карты, и затем перепродал их в интернете.
Чтобы скрыть источник обогащения, Квашук использовал службу, которая делает отслеживание цифровой валюты практически невозможным. Он также воспользовался учетными записями электронной почты, связанными с другими сотрудниками.
Квашук использовал средства для собственного обогащения. В частности, он купил дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч.
После семи месяцев незаконной деятельности Квашук перевел на свой банковский и инвестиционный счета около 2,8 миллиона долларов в биткойнах.
В мае 2018 года Квашука разоблачили, а через месяц его уволили.
В ходе пятидневного судебного разбирательства Квашук заявил, что не намеревался обмануть Microsoft, и утверждал, что работает над “специальным проектом в интересах компании“.
Квашук был осужден в феврале. Он обязан выплатить $8,3 млн компенсации, а после тюремного заключения может быть депортирован.
- Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения 34-летнему гражданину Северной Кореи (КНДР) Пак Чин Хеку в причастности к массовым кибератакам вируса-вымогателя WannaCry в 2017 году, атаке на Центробанк Бангладеш в 2016 году, взломе компании Sony Pictures в 2014 году и других преступлениях.