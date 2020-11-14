Бывшего работника компании Microsoft, гражданина Украины Владимира Квашука, который украл цифровую валюту на сумму более 10 миллионов долларов, приговорили к девяти годам лишения свободы.

Об этом пишет GeekWire.

Квашук проработал в Microsoft с 2016 по 2018 год. Воспользовавшись программой тестирования платформы розничных онлайн-продаж Microsoft, он украл “хранимые в валюте ценности“, такие как подарочные карты, и затем перепродал их в интернете.

Чтобы скрыть источник обогащения, Квашук использовал службу, которая делает отслеживание цифровой валюты практически невозможным. Он также воспользовался учетными записями электронной почты, связанными с другими сотрудниками.

Квашук использовал средства для собственного обогащения. В частности, он купил дом на берегу озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla за $160 тысяч.

После семи месяцев незаконной деятельности Квашук перевел на свой банковский и инвестиционный счета около 2,8 миллиона долларов в биткойнах.

В мае 2018 года Квашука разоблачили, а через месяц его уволили.

В ходе пятидневного судебного разбирательства Квашук заявил, что не намеревался обмануть Microsoft, и утверждал, что работает над “специальным проектом в интересах компании“.

Квашук был осужден в феврале. Он обязан выплатить $8,3 млн компенсации, а после тюремного заключения может быть депортирован.