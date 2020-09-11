Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и применил к бывшему руководителю "Международного аэропорта "Борисполь" меру пресечения в виде залога в размере 5 млн 255 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

“Подозреваемый обязан не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и представить документ, это подтверждающий, следователю, прокурору, суду”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что подозреваемый с момента избрания меры пресечения в виде залога обязан выполнять возложенные на него обязанности: прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, прокурорам САП; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детективов, прокуроров или суда; сообщать детективам, прокурору об изменении места проживания и места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

“Подозреваемый обязан сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все другие документы, дающие право на выезд из Украины. Срок действия обязанностей – до 11 ноября 2020 года”, – говорится в сообщении.

В ВАКС сообщили, что указанное лицо подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб предприятию на сумму свыше 16500000 грн.