Гиганты мирового автопрома Mercedes-Benz, Audi, Bentley, Ferrari, Tesla и другие производят авто эксклюзивной сборки, повышенного комфорта и цены, но чаще всего их новинки недоступны простым смертным. Однако, в AutoMaximum можно не только выбрать автомобиль класса люкс, но и оформить его в лизинг.

1 октября в Киеве на Владимира Брожки, 21 откроется второй в столице (и третий в Украине) салон AutoMaximum. Это означает более широкую базу уникальных автомобилей и еще один комфортный салон для их покупки.

В AutoMaximum авто доставят за сутки

Не каждый может позволить себе стильный McLaren или Rolls-Royce даже в рассрочку, не говоря уже о собственных параметрах сборки. Но вот появляется новый салон, в котором, оказывается, возможно все.

“Мы на рынке уже 10 лет. Для украинского дилера, который не является дочерней компанией какого-либо крутого бренда, это большое достижение и солидный срок. Нами накоплен огромный опыт работы, создали уникальные финансовые предложения, а главное, расширили базу автомобилей, которые есть в каждом салоне. Если клиент хочет приобрести автомобиль с другого нашего салона, мы ценим каждую минуту своего времени и предоставляем желаемую модель за 24 часа”, – с гордостью рассказывает о своем детище основатель и владелец сети AutoMaximum Максим Симперович.

Финансовая фишка AutoMaximum

Для непосвященных, лизинг – одна из сложных для клиента форм выкупа авто, но благодаря опыту и высокой квалификации экспертов AutoMaximum, уже многие воспользовались этим предложением.

При заключении лизинга клиенты AutoMaximum составляют собственный график платежей, оформляют страхование, используют программу трейд-ин (обмен машины клиента на другой автомобиль с доплатой).

“Все переговоры по сделке проходят в комфортных условиях, в конференц-зале салона, где можно без спешки уточнить детали договора, выбрать лучшую стратегию платежей, разобрать каждый нюанс комплектации, о которой мечтает клиент. Причем вся информация, полученная нашими экспертами от клиентов – строго конфиденциальная”, – особо подчеркнул владелец AutoMaximum.

В новом салоне AutoMaximum, который, напомним, откроется уже 1 октября в Киеве на ул. Владимира Брожки, 21 можно найти автомобиль класса люкс, о котором вы всегда мечтали, оформить лизинг и наслаждаться новым авто.