Про це повідомив представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан.

Націнвестфонд займатиметься створенням сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитком міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможности України.

Тимофій Милованов – почесний президент Київської школи економіки, член Ради Національного банку України. Викладав в ряді американських університетів, займається теорією ігор і контрактів. Обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з серпня 2019 року по березень 2020-го, коли Верховна Рада відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука.

17 березня 202 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ігоря Петрашка на цю посаду.

Також Милованов відзначився низкою скандальних заяв – зокрема, в жовтні 2019 року він прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”.

“Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”, – сказав тодішній міністр на брифінгу.

Крім того, в інтерв’ю Bihus.Info Милованов заявив, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.