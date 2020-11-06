Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что средства массовой информации нужно цензурировать. Систему их работы, по его мнению, нужно в корне изменить.

Об этом он написал на своей facebook.com/100004775745586/posts/1849049371930903/?d=n

Милованов уверен, что в демократической Украине необходимо запретить средствам массовой информации говорить на темы, связанные с интересами их владельцев.

Экс-министр объяснил, что нужно внести такие изменения, как в банковской системе. Милованов уверен, что во времена коронавирусного кризиса банки не обанкротились, поскольку им запретили выдавать займы компаниям, которые связаны с владельцами. Такая же ситуация и в СМИ, по мнению Милованова.

“Пока идут интересные и качественные материалы, канал набирает аудиторию и строит доверие к себе. Когда канал выпускает манипуляцию, аудитория, привыкшая доверять каналу, может быть не в состоянии быстро понять манипуляцию. Если аудитория будет предупреждена о манипуляции, или канал не будет иметь права говорить на темы связанные с интересами собственников, то люди не будут вводить в заблуждение “, – написал Милованов.

Также экс-министр пожаловался, что в случае принятия резонансного решения медиа начинают “атаки на чиновников которые за это отвечают”. Не нравится Милованову и то, что журналисты подробно изучают деятельность политиков и чиновников.

“Делаются расследования об их семье, они обвиняются в коррупции, вытягивается любая чернуха”, – пожаловался бывший министр.

Милованов отметил, что журналисты критиковали его и Правительство Гончарука за падения промышленности. По словам экс-министра, промышленность и сегодня падает, но конкретики не добавил.

Милованов заявил, что бороться со СМИ можно только радикальными методами. Более того, он привел несколько вариантов.

“Жесткий вариант – полный запрет говорить на темы, где есть конфликт интересов у владельцев. Второй – любые темы возможны, но канал или регулятор должен давать информацию аудитории о конфликте интересов. Нам всем хорошо известны примеры как это делается: Твиттер отмечает что твит Трампа является манипулятивным и его нельзя увидеть пока не нажмешь на это сообщение”, – отметил он.