Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
В начале января 2018 года сотрудники СБУ установили факт нахождения Михальчевского в Киеве.
Отмечается, что он непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли у “чиновника” паспорт гражданина РФ, “служебное удостоверение” за подписью главы оккупационной “власти” Крыма Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.
Михальчевскому сообщили о подозрении в совершении преступления в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
Суд признал “чиновника” виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.
- 9 июля 2019 года Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего “министра здравоохранения” Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и сепаратизме.