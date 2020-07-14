Днепровский суд Киева признал бывшего "министра здравоохранения" оккупированного Крыма Петра Михальчевского виновным в государственной измене и назначил ему 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В начале января 2018 года сотрудники СБУ установили факт нахождения Михальчевского в Киеве.

Отмечается, что он непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. В рамках уголовного производства правоохранители изъяли у “чиновника” паспорт гражданина РФ, “служебное удостоверение” за подписью главы оккупационной “власти” Крыма Сергея Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому сообщили о подозрении в совершении преступления в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Суд признал “чиновника” виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.