Covid-19 Украина

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Экс-министра Злочевского объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск министра экологии и природопользования времен Януковича - Николая Злочевского.

Вторник, 11 августа 2020, 11:19

Соответствующая карточка о розыске находится на сайте МВД Украины.

Николай Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч.4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Экс-министра объявили в национальный и международный розыск. Разыскивают по делу об организации им дачи взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому за закрытие другого дела, где Злочевскому сообщено о подозрении.

Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.

Теги: Злочевский

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