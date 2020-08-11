Экс-министра Злочевского объявили в розыск

Соответствующая карточка о розыске находится на сайте МВД Украины.
Николай Злочевский попал в категорию лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования по ст. 369 ч.4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Экс-министра объявили в национальный и международный розыск. Разыскивают по делу об организации им дачи взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому за закрытие другого дела, где Злочевскому сообщено о подозрении.
Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.
В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.
- В пятницу, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в деле о взятке руководителям антикоррупционных органов. Экс-чиновницу ГФС отправили за решетку с возможностью внесения свыше 120 млн гривен залога.