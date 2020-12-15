Сегодня в Государственном бюро расследований экс-нардепу и журналистке Татьяне Черновол вручают обвинение в преднамеренном убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Она рассказала на брифинге, почему власть выбрала именно ее.

Черновол вручают обвинение по делу об “умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц опасным для жизни многих лиц способом”.

“События штурма офиса “Партии регионов” 18 февраля 2014 в этом деле подаются как массовые беспорядки, хотя это был вынужденный акт самозащиты участников Майдана. В это время начались убийства майдановцев в Мариинском парке, где активисты были окружены, и началось избиение их битами, начался расстрел из огнестрельного оружия какими-то бандитами, которые были одеты в символику “Партии регионов”. Поэтому штурм офиса – это был отвлекающий маневр, попытка вызвать огонь на себя, чтобы оттянуть карателей из Мариинского парка, чтобы они бросились освобождать офис”, – говорит Черновол.

Также она отметила, что обвинение в умышленном убийстве сфальсифицировано, потому что следствие опирается только на то, что ее идентифицировали при штурме офиса “Партии регионов”.

“Следствие это объясняет так, что другие – неустановленные лица, а ты, Татьяна, установлена, поэтому будешь отвечать за убийство”, – говорит она.

Экс-нардеп считает, что обвинение также связанно с тем, что именно она занималась конфискацией 1,5 млрд долларов беглого президента Януковича, а в 2019 году обнародовала документы о том, что президент Владимир Зеленский “откосил” от повесток в армию.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса “Партии регионов”, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.