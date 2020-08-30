Бывшему народному депутату Андрею Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита в Днепр президента Владимира Зеленского.

Об этом экс-нардеп сообщил в Facebook.

“Относительно меня открыто уголовное производство, выписано подозрение по ст. 345 ч. 2, ходатайство об избрании меры пресечения – домашнего ареста. Якобы я избил полицейского во время визита Зеленского в Днепр, хотя били и крутили именно меня”, – написал Денисенко.

Он добавил, что вручение состоялось после преследования его автомобиля полицией.

“Меня преследовали две машины. Думал, что бандиты, а оказалось, что полиция. Причем остановил их я, вот тогда обо всем и узнал”, – рассказал Денисенко.

Экс-нардеп отметил, что ему не дали воспользоваться услугами адвоката.

“Все происходит в выходные для того, чтобы закрыть рот, не дать собрать людей и быстро провести суд относительно меры пресечения, получить решение на обыски и изъятия”, – отметил он.