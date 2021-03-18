Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу об огнестрельном ранении

Напомним, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района Киевской области.

Народный депутат около 17:00 возвращался домой. В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа повернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов и водитель едва смог избежать столкновения.

“Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать стеклянной бутылкой и физической расправой. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу злоумышленнику”, – рассказали в полиции.

После инцидента народный депутат оказал 38-летнему раненому медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции.

Версию народного депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт.

Сначала в прокуратуре инцидент квалифицировали как хулиганство.