Экс-нардепа Пашинского оправдали по делу об огнестрельном ранении

Об этом сообщает адвокат Пашинского Андрей Федур в Facebook.
По его словам, прокуратура якобы сначала знала, что Пашинский не совершал преступления”. Генеральная прокуратура ранее приняла решение о закрытии производства. Но потом постановление о закрытии было отменено, процессуальное руководство возглавил тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка, а расследование поручили Государственному бюро расследований.
“Но сегодня суд установил, что прокурор не довел виновности, и постановил оправдательный приговор. Понятно, что прокурор еще будет что-то придумывать, и перспективы у него отсутствуют. Хочу рассчитывать, что наконец-то прекратятся спекуляции вокруг этого дела”, – заявил адвокат.
Напомним, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района Киевской области.
Народный депутат около 17:00 возвращался домой. В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа повернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов и водитель едва смог избежать столкновения.
“Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать стеклянной бутылкой и физической расправой. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу злоумышленнику”, – рассказали в полиции.
После инцидента народный депутат оказал 38-летнему раненому медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции.
Версию народного депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт.
Сначала в прокуратуре инцидент квалифицировали как хулиганство.
- В октябре 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату 8 созыва Сергею Пашинскому в нанесении тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября того же года его арестовали на два месяца без права на внесение залога. Впоследствии Апелляционный административный суд Киева оставил Пашинского под стражей без права внесения залога до 4 декабря.
- Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. А Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что не считает дело в отношении Пашинского “политическим”, называя его “уголовно-бытовым”.
- Суд предоставил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому статус человека, которому грозит опасность.
- 9 марта потерпевший по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований.