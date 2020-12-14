Завтра, 15 декабря, бывшему народному депутату Татьяне Черновол должны вручить подозрение по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Завтра в 15:00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом”, – отметила Чорновил.

По ее словам, офис “Партии регионов” вместе с ней “штурмовали десятки”, а обвинение вручают только ей.

“Почему именно я? Наверное из-за стечения различных факторов: я активный участник Майдана, занималась конфискацией 1,5 млрд долларов Януковича (дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-м я обнародовала документы, Зеленский откосил от повесток в армию”, – сказала Татьяна Черновол.

Она призвала всех неравнодушных прийти завтра к ГБР и поддержать ее.

“Обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд. В моем случае Печерский. Обвиняют меня в умышленном убийстве, что предусматривает высшую меру наказания”, – подытожила Татьяна Черновол.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса “Партии регионов”, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.