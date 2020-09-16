Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Настало время выйти за пределы зоны комфорта – я иду под № 1 на выборы в Киевсовет с командой “Голос”. Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед; нет сил…”, – говорится в сообщении.

По словам Нефьодова, он решил идти на выборы, “потому что хоть и вернулся в бизнес”, считает нужным “посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше”.

Он также объяснил, почему идет на выборы с партией “Голос”.

“Ибо из всех команд “Голос” ближайший к моим взглядам – как экономических, так и этических. Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейскую Украину, а не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если и иногда ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. […] Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже закидывали мяч в корзину в NBA)”, – отметил экс-глава ГФС.