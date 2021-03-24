Бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Йозеф Блаттер вновь отстранен от любой деятельности, связанной с футболом — теперь на 6 лет и 8 месяцев. Его обвинили в нарушении кодекса организации.

Об этом сообщается на сайте организации.

Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса .

Такой же срок отстранения получил бывший генеральный секретарь FIFA Жером Вальке.

Блаттер и Вальке также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков (около 3 млн грн).

Новый запрет на футбольную деятельность вступит в силу, когда у них истекут действущие ограничения. У Блаттера срок закончится в октябре этого года, у Вальке — в 2025 году.