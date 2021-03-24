Об этом сообщается на сайте организации.
Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса .
Такой же срок отстранения получил бывший генеральный секретарь FIFA Жером Вальке.
Блаттер и Вальке также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков (около 3 млн грн).
Новый запрет на футбольную деятельность вступит в силу, когда у них истекут действущие ограничения. У Блаттера срок закончится в октябре этого года, у Вальке — в 2025 году.
- В декабре 2020 года Международная федерация футбола (FIFA) пожаловалась в прокуратуру на бывшего президента организации Йозефа Блаттера из-за растраты средств при создании Музея мирового футбола.