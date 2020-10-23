Об этом он рассказал в интервью De Volkskrant.
По словам Геверса, он получил доступ к личным сообщениям Трампа, написанию твитов и изменению описания профиля.
Для входа в аккаунт Трампа эксперту не понадобилось много времени. Он подобрал пароль с пятой попытки. Им оказался сокращенный вариант предвыборного лозунга политика “Make America Great Again” – “maga2020!”. Профиль Трампа не был защищен двухфакторной аутентификацией, поэтому вход удалось осуществить легко.
Геверс отправил письмо Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT) – подразделению Национального управления кибербезопасности и предоставил скриншоты в качестве доказательства. После этого в аккаунте Трампа появилась двухфакторная аутентификация. Специалисты Секретной службы США позвонили Геверсу и поблагодарили за то, что обратил внимание на эту проблему.
На своей странице в Twitter эксперт написал, что пароль к странице Трампа слишком слаб.
В комментарии изданию TechCrunch представитель Twitter Иван Планкетт заявил, что у них нет доказательств слов Геверса. Профили высокопоставленных лиц имеют дополнительную защиту.
К слову, Виктор Геверс уже не первый раз сломал Twitter Трампа. В 2016 году он сумел войти в профиль политика, подобрав пароль “yourefired” – “Ты уволен”.
- Известный американский уличный художник и иллюстратор Шепард Фейри создал бунтарскую обложку для очередного номера журнала Time. Художник соединил призыв к голосованию на президентских выборах в США с актуальными проблемами страны.
- 23 октября состоялся третий, финальный, раунд дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Их уже успели назвать конструктивными.
- Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден выиграл третьи, финальные, дебаты накануне выборов.