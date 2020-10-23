20 октября нидерландский эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс смог получить доступ к Twitter-аккаунту Дональда Трампа. По его словам, для подбора пароля понадобилось пять попыток.

Об этом он рассказал в интервью De Volkskrant.

По словам Геверса, он получил доступ к личным сообщениям Трампа, написанию твитов и изменению описания профиля.

Для входа в аккаунт Трампа эксперту не понадобилось много времени. Он подобрал пароль с пятой попытки. Им оказался сокращенный вариант предвыборного лозунга политика “Make America Great Again” – “maga2020!”. Профиль Трампа не был защищен двухфакторной аутентификацией, поэтому вход удалось осуществить легко.

Геверс отправил письмо Компьютерной команде экстренной готовности США (US-CERT) – подразделению Национального управления кибербезопасности и предоставил скриншоты в качестве доказательства. После этого в аккаунте Трампа появилась двухфакторная аутентификация. Специалисты Секретной службы США позвонили Геверсу и поблагодарили за то, что обратил внимание на эту проблему.

На своей странице в Twitter эксперт написал, что пароль к странице Трампа слишком слаб.

В комментарии изданию TechCrunch представитель Twitter Иван Планкетт заявил, что у них нет доказательств слов Геверса. Профили высокопоставленных лиц имеют дополнительную защиту.

К слову, Виктор Геверс уже не первый раз сломал Twitter Трампа. В 2016 году он сумел войти в профиль политика, подобрав пароль “yourefired” – “Ты уволен”.