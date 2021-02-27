Об этом сообщает CNN.
Препарат прошел расширенные клинические испытания, в которых приняли участие боле 44 тысяч человек в США, Южной Африке и Латинской Америке.
Отмечается, что общая эффективность вакцины в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 %. В США эта эффективность составила 72 %, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 %.
В случае, если FDA одобрит вакцину, она станет уже третьим доступным в США препаратом после вакцин от компаний Moderna, а также Pfizer/BioNTech.
Кроме того, вакцина от Johnson & Johnson станет первой, которая потребует лишь одной дозы, и которая будет храниться в обычных холодильниках, что облегчит ее транспортировку.
- Напомним, вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.