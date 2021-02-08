Экспорт из Великобритании в ЕС снизился на 68% после торговой сделки по Brexit

Об этом свидетельствуют данные торговой организации, представляющей перевозчиков, пишет агентство Reuters.
Правительство Великобритании пока не подтвердило данные и заявило, что нарушения на границе были минимальными с тех пор, как страна завершила свой выход из европейского блока в 2020 году.
С начала года предприятиям и перевозчикам пришлось адаптироваться к новым торговым соглашениям, включая новые системы для компаний и должностных лиц в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании.
Правительство заявило, что взаимодействует с сектором и не признает цифру, предоставленную по экспорту.
“Благодаря напряженной работе перевозчиков и трейдеров по подготовке к изменениям, нарушения на границе до сих пор были минимальными, и грузовые перевозки теперь приблизились к нормальному уровню, несмотря на пандемию COVID-19”, – говорится в заявлении.
- 30 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Документ регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.
- За час до 2021 года Великобритания окончательно утратила статус государства – члена Европейского Союза и вышла из единого рынка.