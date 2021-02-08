Экспорт из Великобритании в ЕС снизился на 68% после торговой сделки по Brexit

Экспорт из Великобритании в Европейский союз упал на 68% в январе, поскольку торговля была нарушена после окончания переходного периода после выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом свидетельствуют данные торговой организации, представляющей перевозчиков, пишет агентство Reuters.

Правительство Великобритании пока не подтвердило данные и заявило, что нарушения на границе были минимальными с тех пор, как страна завершила свой выход из европейского блока в 2020 году.

С начала года предприятиям и перевозчикам пришлось адаптироваться к новым торговым соглашениям, включая новые системы для компаний и должностных лиц в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании.

Правительство заявило, что взаимодействует с сектором и не признает цифру, предоставленную по экспорту.

“Благодаря напряженной работе перевозчиков и трейдеров по подготовке к изменениям, нарушения на границе до сих пор были минимальными, и грузовые перевозки теперь приблизились к нормальному уровню, несмотря на пандемию COVID-19”, – говорится в заявлении.