Covid-19 Украина

обновлено 08.02.2021 в 12:01

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Экспорт из Великобритании в ЕС снизился на 68% после торговой сделки по Brexit

Экспорт из Великобритании в Европейский союз упал на 68% в январе, поскольку торговля была нарушена после окончания переходного периода после выхода Великобритании из Европейского союза.

Понедельник, 8 февраля 2021, 12:24

Об этом свидетельствуют данные торговой организации, представляющей перевозчиков, пишет агентство Reuters.

Правительство Великобритании пока не подтвердило данные и заявило, что нарушения на границе были минимальными с тех пор, как страна завершила свой выход из европейского блока в 2020 году.

С начала года предприятиям и перевозчикам пришлось адаптироваться к новым торговым соглашениям, включая новые системы для компаний и должностных лиц в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании.

Правительство заявило, что взаимодействует с сектором и не признает цифру, предоставленную по экспорту.

“Благодаря напряженной работе перевозчиков и трейдеров по подготовке к изменениям, нарушения на границе до сих пор были минимальными, и грузовые перевозки теперь приблизились к нормальному уровню, несмотря на пандемию COVID-19”, – говорится в заявлении.

  • 30 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Документ регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.
  • За час до 2021 года Великобритания окончательно утратила статус государства – члена Европейского Союза и вышла из единого рынка.
Теги: Brexit, торговое соглашение, ЕС, экспорт

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