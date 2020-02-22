Об этом сообщает Associated Press.

Издательство Houghton Mifflin Harcourt подтвердило, что приобрело мемуары Йованович. При этом, пока у них нет названия.

По словам издателя, книга проследит долгую карьеру Йованович, “от Могадишо, Сомали, до Киева и наконец, обратно в Вашингтон, округ Колумбия – где, к ее сожалению, она обнаружила политическую систему, окруженную многими из тех же проблем, с которыми она боролась за рубежом в течение своей карьеры”.

“Книга Йованович будет содержать резкие размышления о проблемах, стоящих сегодня перед Америкой, и мысли о том, как мы можем поддержать нашу демократию. Посол Йованович имеет 30-летнюю карьеру на государственной службе во многих местах, и из этого следует извлечь много уроков. Это гораздо больше, чем недавние противоречия”, – подчеркнули в издательстве.