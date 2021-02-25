Працівники заблокованих телеканалів "112 Україна", Zik та Newsone створили новий холдинг і стали власниками телеканалу "Перший незалежний". За інформацією ЗМІ, мають на меті розпочати мовлення вже у квітні.

#Букви зібрали всю наяву інформацію з цього приводу.

Хто кому і що продав?

Новий холдинг

Днями міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що заблоковані телеканали “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, що належать нардепу від “Опозиційної платформи — За життя” Тарасу Козаку, який є соратником кума Володимира Путіна та депутата “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, намагаються повернутися до етеру.

Раніше ці канали входили до медіахолдингу “Новини”. 18 лютого буду створено новий холдинг з тою ж назвою. Його статутний капітал – 100 гривень.

“Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них “скинувся” на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ “Медіахолдинг “Новини” – 100 грн”, – інформував Ткаченко.

Уповноваженими особами нового холдингу є Єгор Бенкендорф (гендиректор “112 Україна”) — як представник, та такий собі Віктор Фролов — як керівник.

Придбання львівського телеканалу

Днями цей холдинг став єдиним власником ТОВ “Тайм Медіа”. Цьому ТОВ належить телеканал “Перший незалежний”.

Цей канал з’явився два роки тому — у січні 2019 року. 17 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ліцензувала цей супутниковий інформаційний канал, ліцензіатом стала київська “Тайм Медіа”.

Власником і керівником “Тайм Медіа” був Роман Любицький. Ця ж людина була директором телеканалу Zik до переходу його у власність Тараса Козака.

У коментарі виданню “Детектор медіа” Любицький переконував, що шукав покупців для “Першого незалежного” понад рік, а справами займається юрист. Підтвердити чи спростувати інформацію про створення нового каналу за участі колишніх співробітників холдингу Козака Любицький не зміг.

“Я зараз не можу надати коментар — я тривалий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації”, — сказав він.

Перезапуск мовлення каналів Козака

Джерела видання “Детектор медіа” інформують, що на базі “Першого незалежного” планують створити новий канал за участі співробітників заблокованих каналів Козака. Запуск планується вже у квітні.

Курувати запуск каналу, за інформацією видання, буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером “112 Україна” (2013-2014), NewsOne (2015-2017), а потім очолив медіахолдинг Козака “Новини”. Сам Семенов поки цю інформацію не прокоментував.

На підтвердження цих фактів “Детектор медіа” також опублікувало макети реклами нового каналу за участі співробітників холдингу “Новини”. На них можна побачити ведучих Анастасію Дайнод та Надію Сасс.

Чому обурений телеканал NTA?

На тлі цих новин обурення висловив колектив телеканалу NTA. Там засуджують рішення Любицького продати свій телеканал медіахолдингу “Новини”.

“Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють в інтересах країни-агресорки Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували та будемо робити це й надалі в етерах наших проєктів”, — йдеться в заяві журналістів.

Обурення пов’язане з тим, що Любицький, як зазначають в NTA, є особою “юридично дотичною” до їхнього телеканалу, хоча й нібито “не має жодного впливу на редакційну політику”.

Річ у тому, що Любицький є директором ПП “НТА — НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО”. Це приватне підприємство володіє ліцензією на телевізійне мовлення. Контент для NTA при цьому створює інша юрособа, яка ліцензії на мовлення не має.

Однак упродовж останніх кількох місяців підписантами — уповноваженими вчиняти дії від імені юридичної особи, зокрема підписувати договори тощо — по черзі ставали то Любицький, то такий собі Віталій Білень. Останній став підписантом кілька днів тому.

З огляду на викладені події NTA вимагає звільнення Любицького з посади директора.

“Вимагаємо від власників ПП “НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО” негайної реакції та відсторонення Романа Любицького від обійманої посади”, — йдеться в заяві.

Санкції проти телеканалів Козака

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення припинили трансляцію цих телеканалів.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрала підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкцій привітало посольство Сполучених Штатів Америки.