В Ровно правоохранители объявили о подозрении бывшему сотруднику органов внутренних дел за предложение предоставить $1 млн за назначение начальником Нацполиции в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

“По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, не прошел аттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили должностному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины $1 млн за назначение начальником Главного управления Нацполиции в Ровенской области”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за эти средства экс-правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесения рекомендации о назначении его на должность начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Фото: Офис генпрокурора

Так, экс-правоохранителю и сообщнику сообщено о подозрении по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Правоохранители также провели ряд обысков в домовладениях и транспортных средствах уличенных человек.