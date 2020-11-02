1 ноября в Молдове прошли президентские выборы. По итогам предварительного подсчета голосов больше поддержки получила Майя Санду, бывший премьер-министр Молдовы.

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

За пост главы государства боролись восемь кандидатов: президент Игорь Додон, кандидат от “Нашей партии” Ренато Усатый, кандидат от партии “Шор” Виолетта Иванова, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, кандидат от партии “Действие и солидарность” Майя Санду, кандидат от “Платформы Достоинство и правда” Андрей Нэстас, кандидат от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

После обработки 99,95% бюллетеней, первое место занимает Майя Санду — 36,15% голосов.

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,63%. На третьем месте Ренато Усатый — 16,9%.

По данным ЦИК, в Молдове самая высокая явка избирателей была в Окницком районе — там проголосовали 47,41% избирателей, самая низкая — в Бессарабском районе (35,64%).

Самая высокая явка диаспоры за границей – в Италии — более 46 тыс. человек; Великобритания (16 847), Франция (15 616), Германия (12 924), Ирландия (7 046), США (5 755), Испания (4 300). В Румынии проголосовали 12 912 человек, в России — 5603 избирателей.