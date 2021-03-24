Следователи Государственного бюро расследований по процессуального руководства Офиса генерального прокурора объявили подозрение в государственной измене бывшему премьер-министру Николаю Азарову. Речь идет о деле по подготовке и подписанию "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

“Экс-глава Правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины “О международных договорах Украины”, совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины”, – сказано в сообщении.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории Российской Федерации, Азаров согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

“С 21 апреля 2010 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и Закона Украины о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами”, – отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме того, экс-глава Правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанной сделки правительством Украины и, в нарушение Закона Украины “О международных договорах Украины”, внес проект соглашения на рассмотрение президенту Украины.

Напомним, 19 марта, Совет нацбезопасности и обороны принял решение о применении персональных санкций против милиционеров, предавших присягу и работающих в РФ, а также нескольких десятков бывших топ-чиновников Украины.