Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013), который публично высказывался против правительственных ограничений по сдерживанию распространения COVID-19, сам заразился этой болезнью.

Об этом сообщает местное издание Lidovky.cz.

“Он плохо себя чувствовал, и сегодня у него положительный результат на COVID-19. Сейчас он лечится дома”, – сказал представитель аналитического центра Института Вацлава Клауса Петр Мачинка.

По информации издания, Чехия на данный момент имеет самый высокий уровень инфицирования на душу населения в мире и занимает второе место после соседней Словакии по количеству смертей.

С начала пандемии COVID-скептик Клаус неоднократно появлялся на публике без защитной маски для лица, за что в январе ему выписали штраф в размере 10 000 крон (примерно 13 000 грн).

В том же месяце он выступил на митинге против ограничений, заявив, что правительство должно знать, что “с нас достаточно ограничений и инструкций, наносящих вред нашей жизни”.

Он также выступил против вакцинации, что вызвало резкую реакцию президента Чехии Милоша Земана, ветерана левого крыла и бывшего политического противника Клауса.

“Вакцинируйтесь, Вацлав, или вы рискуете заразиться COVID в вашем возрасте”, – призвал Земан Клауса в январском интервью местной газете.