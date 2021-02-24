Об этом сообщает местное издание Lidovky.cz.
“Он плохо себя чувствовал, и сегодня у него положительный результат на COVID-19. Сейчас он лечится дома”, – сказал представитель аналитического центра Института Вацлава Клауса Петр Мачинка.
По информации издания, Чехия на данный момент имеет самый высокий уровень инфицирования на душу населения в мире и занимает второе место после соседней Словакии по количеству смертей.
С начала пандемии COVID-скептик Клаус неоднократно появлялся на публике без защитной маски для лица, за что в январе ему выписали штраф в размере 10 000 крон (примерно 13 000 грн).
В том же месяце он выступил на митинге против ограничений, заявив, что правительство должно знать, что “с нас достаточно ограничений и инструкций, наносящих вред нашей жизни”.
Он также выступил против вакцинации, что вызвало резкую реакцию президента Чехии Милоша Земана, ветерана левого крыла и бывшего политического противника Клауса.
“Вакцинируйтесь, Вацлав, или вы рискуете заразиться COVID в вашем возрасте”, – призвал Земан Клауса в январском интервью местной газете.
- Ранее сообщалось, что из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19 правительство Чехии приняло решение с 30 января закрыть границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае возникновения уважительной причины.