Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес вважає, що необхідно ввести тимчасову заборону на поїздки в країни Євросоюзу з Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

На його думку, росіянам треба залишити можливість приїжджати в ЄС лише у виняткових випадках за сімейними обставинами.

“Може бути, повинен бути “тайм-аут” для будь-яких, я маю на увазі “будь-яких” візитів з Росії. Аж до вторгнення до Криму ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з ЄС. Просто заморозьте візи, за винятком надзвичайних сімейних обставин. На карту поставлена безпека Європи. Досить!” – зазначив естонський політик.

Заява колишнього президента Естонії прозвучала наступного дня після заяви Чехії щодо висилки 18 російських дипломатів.

Напередодні повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.