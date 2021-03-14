Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, перед тем как лечь в больницу на операцию, записал прощальное видеообращение.

Ролик политик опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

На видео бывший польский лидер заявляет, что не знает, как пройдет операция, но отмечает, что готов к “двум основным исходам”.

“Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу”, — подчеркнул Валенса.

По его словам, ему вместе с народом удалось многое сделать, но получилось не всё, что планировалось, из-за его “лени или нежелания”.

“Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства”, — заключил экс-президент.

По информации польской газеты Super Express, в кардиостимуляторе 78-летнего Валенсы лопнул один из электродов и ему предстоит операция на сердце. Кроме того, политик страдает диабетом и имеет другие проблемы со здоровьем.

В конце декабря 2020 года Валенса объявил себя банкротом. По его словам, он был состоятельным человеком, однако направлял деньги на благотворительность и в настоящее время у него нет средств.

При этом до пандемии экс-лидер страны выступал с лекциями в ряде университетов разных стран. Однако с закрытием границ Валенса лишился этого дохода.