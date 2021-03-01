Сегодня парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Национальная финансовая прокуратура потребовала четыре года лишения свободы, но в итоге его приговорили к трем годам – одному реальному и двум условным.

Обвинение связано с телефонной прослушкой разговоров между бывшим французским президентом и его адвокатом Тьерри Эрцога, которого тоже судят. Речь идет о попытке Саркози будучи президентом повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы компании L’Oreal, одной из самых богатых женщин в мире Лилиан Бетанкур на предвыборную кампанию в 2012 году. Кроме того, по версии следствия, Саркози через адвоката пытался подкупить судью Жильберу Азиберу и предлагал повышение в обмен на информацию о ходе расследования.

Если Саркози совершит новое преступление в установленный срок, суд может постановить отбыть наказание в полном объеме.

Бывший президент может потребовать, чтобы его годичный срок был отбыт вне тюрьмы, например, дома с электронным браслетом. Ожидается, что подача апелляции приведет к отмене всего приговора.

Приговор также не запрещает Саркози баллотироваться на пост президента, хотя он публично не выражал такого желания.

Николя Саркози был 23-м президентом Франции и возглавлял ее в 2007–2012 годах.