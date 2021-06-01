Про це повідомляється на сайті Міненергетики. Також про працевлаштування повідомила сама Зеркаль.

У вівторок, 1 червня, пресслужба міністерства, повідомляючи про зустріч Галущенка з єврокомісаром Кадрі Сімсон, зазначила, що з української сторони участь взяла радниця міністра Олена Зеркаль. Це була перша згадка про Зеркаль у цьому статусі.

Після цього Зеркаль на своїй сторінці в Facebook написала:

“З цього тижня матиму дорадчий голос у міністерстві енергетики. Рада, що до керма міністерства прийшли люди, готові обговорювати складні проблеми та рішення, які передбачають кропітку роботу. Вікно можливостей для України стрімко закривається, я буду намагатися це донести на всіх можливих рівнях”.

Донедавна Зеркаль працювала у НАК “Нафтогаз” (спершу на посаді радниці голови правління, згодом очолювала судовий напрям роботи). 26 травня, за місяць після зміни керівництва НАК, вона заявила про своє звільнення.

У листопаді 2019 року, після 5 років роботи у Міністерстві закордонних справ у різних урядах, Зеркаль пішла з МЗС.