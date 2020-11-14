Экс-советник Ермака Уманский заявил о хищении миллиардов COVID-фонда «дорожным картелем»

Covid-19 Украина

обновлено 14.11.2020 в 00:02

Всего:

512652(+11787)

Болеют:

269486(+11787)

Выздоровели:

233849(+6155)

Умерло:

9317(+172)

14 ноября

01:01 «Комиссия по ТБЧС заболела»: Филатов объявил, что в Днепре не введут «карантин выходного дня»

13 ноября

23:24 Эстония хочет присоединиться к Крымской платформе
21:49 Куртки, кроссовки и не только: Трэвис Скотт, PlayStation и Nike выпустили совместную коллекцию
21:01 Facebook удалил страницу польского политика, который называл Украину врагом
20:59 Тихановская объявила Лукашенко террористом и пообещала амнистию за его поимку
20:48 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 13 ноября
20:23 Трампа ждут 6 судебных процессов, когда он покинет пост президента
20:01 Нет выходных — нет карантина: Как во Львове планируют не исполнять решение Кабмина
19:58 Компания Disney понесла убытки из-за пандемии COVID-19
19:18 Чернигов просит Верховную Раду и Кабмин отменить карантин выходного дня
Партнерский материал
18:57 SYNCHRO SPACE 2020 состоится 21 ноября
18:51 Черногория вводит комендантский час из-за COVID-19
18:38 Сбой сервисов Apple спровоцировал замедление компьютеров Mac
18:29 С начала пандемии уровень смертности от COVID-19 снизился на 30%
17:39 Явка во втором туре местных выборов будет значительно ниже, чем в первом, – ОПОРА
16:06 Пандемия COVID-19 в Польше вышла из-под контроля властей, – СМИ
15:48 В Днепре устроили конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх»: работы победителей
15:27 Американские ученые разрабатывают квантовые компьютеры для решения глобальных проблем
15:16 У Криклия опровергают, что его не пустили к премьеру Казахстана из-за фейкового теста на COVID-19
14:57 В Туркменистане открыли огромный позолоченный памятник собаке
14:49 Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19: два из них оказались положительными
14:27 Авиаполеты во время пандемии: реально ли подхватить COVID-19 в самолете
14:20 Съемки спецвыпуска «Друзей» начнутся в марте следующего года
13:49 Законы по КСУ и РРО: главы фракций Рады в онлайн-режиме обсудили повестку на следующую неделю
13:43 В Украине обновили правила авиаперевозок: что изменилось
13:00 YouTube впервые за 10 лет не будет выпускать традиционный Rewind с итогами года
12:14 Трамп «удручен» своим поражением на выборах и, скорее всего, уступит – CNN
11:58 Без соблюдения карантина уже через месяц будут заполнены 100% коек в больницах, – Степанов
11:28 Местные выборы: «Евросолидарность» получила больше всего мандатов в Киевском облсовете

Экс-советник Ермака Уманский заявил о хищении миллиардов COVID-фонда «дорожным картелем»

Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака - Игорь Уманский заявил о хищении "дорожным картелем" миллиардов из коронавирусного фонда.

Суббота, 14 ноября 2020, 00:19

Соответствующий пост Уманский опубликовал в Facebook.

По словам Уманского, инициированная президентом Владимиром Зеленским программа “Большое строительство”, предусматривающая строительство дорог, школ, больниц и т.д., — яркое подтверждение роста уровня коррупции.

“2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но и из-за беспрецедентного уровень роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности. Так называемое “Большое строительство” — яркое тому подтверждение”, — пишет он.

Уманский заявил, что за последние два года бюджет на строительство дорог вырос в 3 раза. При этом, по его словам, в тендерные требования вносились изменения, которые способствовали тому, чтобы заказ на их строительство получали определенные компании.

Читайте также:

Фавориты Укравтодора забрали половину тендеров страны за неделю. Это более 5 млрд гривен

“С начала “Большого строительства” начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному “стечению обстоятельств” новым требованиям соответствует только шесть компаний — любимцы “судьбы”, или “картель”, как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%”, — отмечает Уманский.

Эта же шестерка компаний, уверяет Уманский, получила прямо или косвенно средства в сумме, которая совпадает с той, которую “Укравтодор” получил на строительство дорог из COVID-фонда.

“Если сложить все тендеры этой “мерзкой шестерки” и вычислить эти “дисконты” — имеем (кто-то имеет!) около 36 млрд гривен. Именно такую ​​сумму получил дополнительно Автодор из ковидного фонда на “Большое строительство”. Магия цифр, не так ли?”, — добавляет он.

Читайте также:

Шмыгаль забрал почти 62 млн грн у онкобольных и отдал их на дороги

Уманский отмечает, что средства коронавирусного фонда были искусственно потрачены и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.

Однако, подмечает экс-советник Ермака, все это вскоре всплывет, поскольку международные партнеры будут требовать аудита этих средств.

“Дураков” не так много. МВФ требует аудита  как ковидного фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно”, — заключает он.

Теги: COVID-фонд, Уманський, Укравтодор

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться