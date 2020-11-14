Экс-советник Ермака Уманский заявил о хищении миллиардов COVID-фонда «дорожным картелем»

Соответствующий пост Уманский опубликовал в Facebook.
По словам Уманского, инициированная президентом Владимиром Зеленским программа “Большое строительство”, предусматривающая строительство дорог, школ, больниц и т.д., — яркое подтверждение роста уровня коррупции.
“2020 запомнится украинцам надолго. Не только из-за пандемии и неуклюжей борьбы с ней, но и из-за беспрецедентного уровень роста коррупции и потере властью адекватного восприятия реальности. Так называемое “Большое строительство” — яркое тому подтверждение”, — пишет он.
Уманский заявил, что за последние два года бюджет на строительство дорог вырос в 3 раза. При этом, по его словам, в тендерные требования вносились изменения, которые способствовали тому, чтобы заказ на их строительство получали определенные компании.
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“С начала “Большого строительства” начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному “стечению обстоятельств” новым требованиям соответствует только шесть компаний — любимцы “судьбы”, или “картель”, как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%”, — отмечает Уманский.
Эта же шестерка компаний, уверяет Уманский, получила прямо или косвенно средства в сумме, которая совпадает с той, которую “Укравтодор” получил на строительство дорог из COVID-фонда.
“Если сложить все тендеры этой “мерзкой шестерки” и вычислить эти “дисконты” — имеем (кто-то имеет!) около 36 млрд гривен. Именно такую сумму получил дополнительно Автодор из ковидного фонда на “Большое строительство”. Магия цифр, не так ли?”, — добавляет он.
Уманский отмечает, что средства коронавирусного фонда были искусственно потрачены и на самом деле без этих 35-36 млрд гривен можно было построить ту же протяженность дорог.
Однако, подмечает экс-советник Ермака, все это вскоре всплывет, поскольку международные партнеры будут требовать аудита этих средств.
“Дураков” не так много. МВФ требует аудита как ковидного фонда, так и Укравтодора. Правительству его делать страшно”, — заключает он.
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