Игорь Уманский, бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака, заявил о необходимости создания медицинской инфраструктуры в регионах.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Уманского, 40 млрд грн из “ковидного” фонда за 10 месяцев потратили – и преимущественно не на меры борьбы с COVID-19.

“Медицинская инфраструктура не создана”, – отметил экс-чиновник.

“Еще есть 26 млрд неиспользованных средств “ковидного” фонда и их немедленно нужно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение заработной платы работникам, средств защиты, оборудованием, тестами и т.д.”, – сказал бывший советник Андрея Ермака.

Строительство дорог, куда правительство направило деньги из COVID-фонда, является необходимым и важным, но не должно быть приоритетом.