Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.
По словам Уманского, 40 млрд грн из “ковидного” фонда за 10 месяцев потратили – и преимущественно не на меры борьбы с COVID-19.
“Медицинская инфраструктура не создана”, – отметил экс-чиновник.
“Еще есть 26 млрд неиспользованных средств “ковидного” фонда и их немедленно нужно направить на финансирование медицинской инфраструктуры, обеспечение заработной платы работникам, средств защиты, оборудованием, тестами и т.д.”, – сказал бывший советник Андрея Ермака.
Строительство дорог, куда правительство направило деньги из COVID-фонда, является необходимым и важным, но не должно быть приоритетом.
- Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака – Игорь Уманский заявил о хищении “дорожным картелем” миллиардов из коронавирусного фонда.
- Игорь Уманский, бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака, призывает к публичному секвестру (сокращению определенных статей) государственного бюджета 2020 года, примерно на 100 млрд грн.