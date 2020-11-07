Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон лишился адвоката после того, как заявил о необходимости обезглавить главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника, в пятницу, 6 ноября, известный юрист, защищавший Бэннон в федеральном суде на Манхэттене, резко решил отказаться от него как клиента.

“Мистер.Беннон находится в процессе утверждения нового адвоката”, – заявил уже бывший адвокат Бэннона, Уильям Берк, в коротком письме в суд, в котором не давал объяснений.

Бэннон потерял работу в Белом доме в 2016 году, спустя восемь месяцев после инаугурации Дональда Трампа. А судят его за действия в рамках плана по созданию стены на границе США с Мексикой, которая является одним из политических обещаний Трампа.

Слушания по делу против Бэннона, в котором у него больше нет защитника, начались в августе текущего года.

Его обвиняют в обмане доноров в рамках кампании частного финансирования стены. Прокуроры заявили, что Бэннон и еще три человека потратили сотни тысяч долларов доноров на оплату проезда, гостиниц, долга по личным кредитным картам и тому подобное.

Бэннон и другие фигуранты дела не признали вину.