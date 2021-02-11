В Киевской области правоохранители разоблачили трех человек, которые организовали мошенническую схему и за деньги помогали студентам-медикам успешно сдать экзамен "КРОК".

Об этом проинформировали в пресс-службах Офиса генпрокурора и Национальной полиции Киевской области.

Мошенническая схема была связана со сдачей лицензированных экзаменов в двух медицинских вузах Киева. Речь идет о прохождении студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности “КРОК”.

По данным следствия, схему организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, прикрываясь якобы широким кругом знакомств в Министерстве охраны здоровья Украины и государственной организации “Центр тестирования”. У экс-ректора было два помощника.

За вознаграждение от 3 тысяч долларов США бывший ректор обещал “решить вопрос” с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением сертификата.

Получив “заказ”, он предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов США сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя сообщниками менял фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента (который успешно сдавал экзамен, получал сертификат, а заказчик получал возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете).

В данный момент уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам граждан Украины и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов в рамках этой схемы.

Согласно данным следствия, ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов США.

По месту проживания организаторов схемы и проведения экзаменов прошли обыски. Правоохранители выявили и изъяли экзаменационные работы подставных студентов, документацию о проведении экзаменов, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались участниками сделки, денежные средства, бланки сертификатов по успешному прохождению экзамена и тому подобное.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам схемы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.