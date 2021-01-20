В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру бывшего шоумена и действующего депутата от "Слуги народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства, информируют #Буквы.

Во время самопрезентации Скичко заявил, что определил несколько приоритетных направлений своей деятельности на посту главы Черкасской области. В частности, он сосредоточит внимание на вакцинации от коронавируса, строительстве дорог и туризме.

Окончательное решение об утверждении Скичко на должность должен принять президент Владимир Зеленский.

Напомним, что 29 декабря Зеленский уволил главу Черкасской ОГА Сергея Сергийчука. Чиновник сам написал заявление об увольнении. Сейчас областью временно руководит Виктор Гусак.

Что известно об Александре Скичко?

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Учился на факультете международной экономики Киевского экономического университета.

Скичко работал телеведущим на нескольких украинских телеканалах. В частности, шоумен был ведущим первой национальной кинопремии “Золотая Дзига”, а также конкурса “Евровидение”.

В 2019 году Скичко закончил телевизионную карьеру и стал народным депутатом от “Слуги народа”.