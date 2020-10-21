Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на COVID-19. Берегите себя, своих родных и близких. Всем здоровья и никаких коронавирусов”, – написал Владимир Литвин.

Владимир Литвин – украинский политик, глава Администрации Президента (1999-2002), председатель Верховной Рады в 2002 – 2006 годах и с 9 декабря 2008 по 6 декабря 2012 г., доктор исторических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук.