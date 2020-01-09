Хозяйственный суд города Киева открыл производство по искам экс-топ-менеджеров и экс-акционеров "ПриватБанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка.

Об этом свидетельствует решение суда от 2 января 2020 года.

В частности, иск подан к Фонду гарантирования вкладов, Министерству финансов и “ПриватБанку”.

По данным издания Finbalance, инициатором открытия производства стал бывший председатель правления банка Александр Дубилет.

Кроме того, с аналогичными исками в конце декабря 2019 года в суд обратились и другие бывшие топ-менеджеры “ПриватБанка”, которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения – в том числе экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625 %), экс-первый заместитель главы правления Олег Гороховский (0,3236 %), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229 %), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422 %), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614 %) и другие.

Отмечается, что бывшие руководители “ПриватБанка” в судебном порядке оспаривают также операцию bail-in – принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации финансового учреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.