Глава католической церкви Папа Римский Франциск совершил исторический визит в исламский Ирак, во время которого резко осудил проявления экстремизма и поблагодарил за защиту христиан, проживающих в стране.

Об этом сообщает ВВС.

Это первый в истории визит представителя христианской католической церкви в страну, где чтят ислам. Также это первый международный визит Франциска с начала пандемии коронавируса. В целом, визит рассчитан на четыре дня.

На второй день пребывания в Ираке Франциск встретился с самым влиятельным духовным лицом иракских шиитов — великим аятоллой Али аль-Систани. Во время встречи папа поблагодарил аятоллу за защиту христиан, которые неоднократно становились жертвами преследований и гонений в Ираке.

Папа и аятолла беседовали на протяжении 50 минут. Духовный лидер шиитов высказал мнение, что христиане в Ираке “должны жить, как и все иракцы, в мире и безопасности, с полным соблюдением их конституционных прав”. Преследования христиан в стране сильно возросли после событий 2003 года, когда США вторглись на территорию Ирака.

В ответ лидер Ватикана выразил благодарность “за то, что перед лицом насилия и больших трудностей последних лет он – вместе с шиитской общиной — возвысил голос в защиту самых слабых и гонимых, подтвердив священный характер человеческой жизни и важность единства иракского народа”.

Он заявил, что Ирак — символ страны, которая пострадала от войн, терроризма и различных конфликтов. При этом, у государства есть уникальный шанс — продемонстрировать, что мирное сосуществование представителей разных религий, культур и народов — реально. Таким образом, Ирак может стать страной-примером для других исламских государств на Ближнем Востоке.

Франциск особое внимание обратил на то, что количество христиан в Ираке с каждым годом становится меньше, что спровоцировано преследованиями со стороны радикально настроенных исламистов. Так, за 20 лет количество христиан в Ираке сократилось с 1,4 миллиона до 250 тысяч. Сейчас христиане в Ираке – 1% населения страны. Многие христиане бежали с Ирака, спасая свои жизни и пытаясь сохранить родных от насилия на религиозной почве. После свержения режима Садама Хуссейна его последователи, боевики ИГИЛ забрали у христианских церквей здания, заставили их платить высокие налоги или же перейти в ислам. За любое неповиновение христианам угрожала смерть.

На третий день визита Франциск посетил библейский город Ур, в котором жил Авраам, названный “другом Божьим”. Во время визита понтифик встретился с представителями различных религиозных течений, которые есть в Ираке: шиитам, суннитам, христианам и езидам. Он резко осудил проявления экстремизма и призвал к миру.

“Вражда, экстремизм и насилие не вдохновляются религией: это предательство религии… Мы, евреи, христиане и мусульмане вместе с братьями и сестрами других религий воздаем честь отцу Аврааму, поступая как он: мы смотрим на небо и идем по земле”, – сказал Папа.

Франциск сказал, что любое проявление экстремизма — это “предательство религии”.

Накануне поездки в Ирак Папу предупредили, что в стране началась вспышка коронавируса, но он принял решение не отменять поездку. В Ираке его, как духовного лидера, охраняли около десяти тысяч сотрудников иракских сил безопасности. В стране ввели круглосуточный комендантский час. Некоторые представители радикальных мусульман в стране выступили против визита Франциска, назвав его “вмешательством Запада в дела Ирака”.