В пятницу, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Оно было инициировано украинской делегацией в связи с гибелью украинских военнослужащих.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

Согласно сообщению, украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта на Донбассе, “которая имеет признаки заранее спланированной”. Украинская сторона также запросила помощи у представителей ОБСЕ.

В ходе переговоров стороны: 1. Обсудили “инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям”. 2. Договорились “соблюдать режим тишины”. 3. Обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения режима “тишины”. 4. Договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

“Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.

Что известно о гибели военнослужащих

Сегодня утром стало известно, что из-за обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе погибли двое украинских защитников.

Обстрел противник осуществил в 0:28 30 октября в направлении Водяного, используя АГС и подствольные гранатометы.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что вооруженные формирования России прицельно обстреляли украинские позиции.

“Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью… Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты ТКГ 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира”, – отмечалось в заявлении.

В штабе уточнили, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили имена погибших. Это морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.