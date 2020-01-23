Бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая сообщила, что получила информацию о готовящемся ей подозрении в деле выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, дело касалось многолетнего невыполнения национального решения суда в связи с мораторием, что является нарушением Европейской конвенцию о правах человека.

“Ответственно заявляю, за 5 лет на госслужбе делала все возможное, чтобы уровень задолженности по решениям ЕСПЧ сократился. С 2014 года, когда долги перед гражданами и украинским бизнесом, пострадавших от произвола власти достигали 40 миллионов евро до 2019, когда Украина оставила первое место в рейтинге стран, которые хуже всех выполняют решения международного суда. Нашей командой было выполнено тысячи решений и подписано не одну сотню дружеских урегулирований, что по практике Евросуда уменьшает сумму справедливой компенсации минимум вдвое и экономит бюджетные средства для дальнейших выплат. Кстати в этом деле Уполномоченный достиг урегулирования с 0 компенсацией”, – пояснила Бернацкая.

Она отметила, что после выполнения решения по делу, которое стало предметом внимания НАБУ, Министерство юстиции уже в двух инстанциях выиграло регрессное дело, по взысканию выплаченных по решению ЕСПЧ средств в государственный бюджет из компании, которая годами под прикрытием моратория его не выполняла.

“Таким образом, мы предотвратили начисление многомиллионной компенсации за нарушение со стороны Украины и в ближайшее время завершится рассмотрение дела против компании нарушителя. На следующей неделе должно состояться следующее слушание, но очевидно, что детективов интересует не международное право и бюджет Украины, а кратковременный пиар”, – добавила экс-заместитель министра.

Бернацкая также сообщила, что в понедельник, в определенное время, она еще раз попытается объяснить в НАБУ, что выполнение решения Европейского суда по правам человека это не убытки, а выполнение международных обязательств Украины.

“Но это, пожалуй, бесполезно, потому ожидаю скорейшего судебного разбирательства, чтобы наконец поставить точку. Жаль только, что эти действия НАБУ наносят непоправимый вред Украине, как члену Совета Европы и рассмотрению наших межгосударственных исков против России в ЕСПЧ. На что может надеяться страна, которая сама не выполняет решение суда?” – резюмировала она.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро подтвердили, что их детективы сообщили о подозрении в завладении 54 млн грн шестерым лицам.

Среди них – бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, бывший первый заместитель министра юстиции, бенефициар частной компании и три лица, приближенные к бывшему народному депутату Украины. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением” и “легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”).

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Следствие считает, что подозреваемые в течение 2013-2016 гг. организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека: ввели в заблуждение европейскую институцию, не проинформировав ее обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.