Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
“Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины” , — говорится в сообщении.
По версии следствия, Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить Наумова жизни.
Сообщается, что мотивом преступления стало то, что Наумов препятствовал возвращению Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов бывшей команды Нескоромного в СБУ.
Расюка задержали и взяли под стражу накануне. Он якобы в течение октября 2020 — января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.
После задержания Расюка в СМИ появилась информация, что Нескоромного якобы объявили розыск. Однако на брифинге 23 января СБУ не подтвердила эту информацию.
“Это лицо не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве. Но сейчас устанавливаются все лица, которые совершили это преступление. В ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято относительно каждого… Указанному лицу (Нескоромному, – ред.) о подозрении не сообщалось. Поэтому объявить его в розыск сейчас невозможно”, – рассказал представитель СБУ Булич.
Теперь, когда объявлено о подозрении, Нескоромного таки разыскивают.
“Принимаются меры по розыску Д.А. Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения”, — информирует спецслужба.
- Ранее появилась информация, что полковника спецподразделения СБУ “Альфа” Юрия Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. Впоследствии в СБУ рассказали детали дела, в частности, о сумме, которую предлагали исполнителям.
- 27 января спецслужба предоставила фото и аудиофайлы, которые якобы подтверждают причастность указанных лиц к преступлению.