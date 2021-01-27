Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному, которого считают причастным к подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статью 348 Уголовного кодекса Украины” , — говорится в сообщении.

По версии следствия, Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить Наумова жизни.

Сообщается, что мотивом преступления стало то, что Наумов препятствовал возвращению Нескоромного на высокую должность в руководстве СБУ, а также выступал против назначения отдельных членов бывшей команды Нескоромного в СБУ.

Расюка задержали и взяли под стражу накануне. Он якобы в течение октября 2020 — января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.

После задержания Расюка в СМИ появилась информация, что Нескоромного якобы объявили розыск. Однако на брифинге 23 января СБУ не подтвердила эту информацию.

“Это лицо не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве. Но сейчас устанавливаются все лица, которые совершили это преступление. В ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято относительно каждого… Указанному лицу (Нескоромному, – ред.) о подозрении не сообщалось. Поэтому объявить его в розыск сейчас невозможно”, – рассказал представитель СБУ Булич.

Теперь, когда объявлено о подозрении, Нескоромного таки разыскивают.