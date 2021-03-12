Ученые с помощью космического телескопа NASA Hubble обнаружили доказательства того, что экзопланета, вращающаяся вокруг далекой звезды, возможно, потеряла свою атмосферу, но приобрела вторую из-за вулканической активности.

Об этом сообщили в NASA.

Предполагается, что планета GJ 1132 b возникла с толстым водородным слоем атмосферы. Считается, что экзопланета, размером в несколько раз превышающий диаметр Земли, быстро потеряла свою изначальную водородную и гелиевую атмосферу из-за интенсивного излучения молодой звезды, вокруг которой она вращается.

К удивлению астрономов, GJ 1132 b создала новую атмосферу. Основываясь на сочетании прямых наблюдений и выводов посредством компьютерного моделирования, ученые выяснили, что атмосфера состоит из молекулярного водорода, цианистого водорода, метана, а также содержит аэрозольную дымку.

“Это супер захватывающе, потому что мы считаем, что атмосфера, которую мы видим сейчас, была восстановлена, поэтому она могла быть вторичной атмосферой”, – сказала соавтор исследования Раисса Эстрела из Лаборатории реактивного движения NASA.